Почта Банк запустил обновленный интернет -банк. Теперь клиентам доступно дистанционное открытие сберегательного счета на базе удаленной идентификации в Единой биометрической системе, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В дополнение к виртуальной карте, выпускаемой всем клиентам в момент регистрации, у новых клиентов появилась возможность открыть сберегательный счет дистанционно, сдав предварительно биометрические данные в одном из банков — участников системы и пройдя удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему. Для этого необходимо зайти в интернет-банк, ввести номер телефона и далее следовать пошаговым инструкциям», — говорится в сообщении банка.

Действующие клиенты в новой версии интернет-банка смогут оформить частичное или полное досрочное погашение кредита, получать уведомления о налогах/штрафах, консультации в чате, причем начать можно на компьютере, а продолжить — уже в приложении.

История диалогов будет доступна клиенту на любом устройстве, как и подключение автоплатежей и платежей по расписанию, отмечают в банке.

Кроме того, в новом интернет-банке клиенты могут дистанционно подключить такие сервисы, как «Гарантированная ставка», «Уменьшаю платеж», «Меняю дату платежа», «Пропускаю платеж». Ряд сервисов стал удобнее: переводы между своими счетами теперь могут осуществляться без дополнительного подтверждения разовым кодом, а данные о картах других банков-эмитентов, используемые для пополнения счетов Почта Банка, теперь сохраняются для повторного использования.