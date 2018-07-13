Теперь клиентам доступно дистанционное открытие сберегательного счета.
Почта Банк запустил обновленный интернет-банк. Теперь клиентам доступно дистанционное открытие сберегательного счета на базе удаленной идентификации в Единой биометрической системе, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«В дополнение к виртуальной карте, выпускаемой всем клиентам в момент регистрации, у новых клиентов появилась возможность открыть сберегательный счет дистанционно, сдав предварительно биометрические данные в одном из банков — участников системы и пройдя удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему. Для этого необходимо зайти в интернет-банк, ввести номер телефона и далее следовать пошаговым инструкциям», — говорится в сообщении банка.
Действующие клиенты в новой версии интернет-банка смогут оформить частичное или полное досрочное погашение кредита, получать уведомления о налогах/штрафах, консультации в чате, причем начать можно на компьютере, а продолжить — уже в приложении.
История диалогов будет доступна клиенту на любом устройстве, как и подключение автоплатежей и платежей по расписанию, отмечают в банке.
Кроме того, в новом интернет-банке клиенты могут дистанционно подключить такие сервисы, как «Гарантированная ставка», «Уменьшаю платеж», «Меняю дату платежа», «Пропускаю платеж». Ряд сервисов стал удобнее: переводы между своими счетами теперь могут осуществляться без дополнительного подтверждения разовым кодом, а данные о картах других банков-эмитентов, используемые для пополнения счетов Почта Банка, теперь сохраняются для повторного использования.
Нет комментариев