Государственная управляющая компания — Внешэкономбанк отчиталась о результатах инвестирования пенсионных накоплений во II квартале. Доходы от инвестирования средств в расширенном портфеле составили 55,4 млрд рублей. За аналогичный период 2017 года года ВЭБ заработал для будущих пенсионеров 78,7 млрд. Доходы от инвестирования средств, находящихся в портфеле госбумаг, составили 1,2 млрд (против 1,54 млрд рублей в 2017 году).

В ВЭБе указывают, что наибольший удельный доход был получен за счет операций обратного РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) с облигациями федерального займа (ОФЗ). Согласно отчетности госкорпорации, на 1 июля у нее в управлении было 1,7 трлн рублей пенсионных накоплений, в том числе около 1,2 трлн было вложено в государственные и корпоративные облигации . На депозитах и счетах кредитных организаций находилось более 300 млрд рублей.



«ГУК инвестирует консервативно, выбирая оптимальные по соотношению «риск/доходность» инструменты для вложения средств пенсионных накоплений. При этом главная задача государственной управляющей компании — сохранность пенсионных накоплений граждан», — прокомментировал заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Лыков.