Тренд на снижение ставок в банковском секторе РФ продолжится, несмотря на то, что в последнее время они немного подросли, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Да, действительно ставки немного подросли, и это оказывает влияние в том числе на динамику кредитования . Это нормальная ситуация, потому что у нас ставки короткие фиксируются и определяются Центральным банком, долгосрочные — они волатильные. Но общий тренд на их снижение будет, конечно же, продолжаться», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, российская экономика перешла в новую реальность. «Десятилетние ОФЗ были на уровне 7%, сейчас 7,5% — чуть-чуть повыше, то есть мы говорим о 50 базисных пунктах как о значимом изменении ставок», — добавил он. При этом Орешкин напомнил, что еще несколько лет назад инфляция была на уровне 15%, а сейчас при обсуждении этого показателя считается «ужасным» отклонение на несколько десятых процента от 4%.

«Поэтому переход к новой реальности дает большую стабильность и предсказуемость для бизнеса и способствует инвестиционной активности», — добавил министр.