Общероссийский народный фронт (ОНФ, общественное движение, возглавляемое президентом Владимиром Путиным) предложит увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста. Пакет инициатив в рамках пенсионной реформы ОНФ передаст в правительство, говорится в сообщении движения, поступившем в РБК .

Новый пенсионный возраст, согласно предложению правительства, составит 65 лет для мужчин и 63 для женщин (вместо 60 и 55 соответственно). Переходный период реформы должен составить десять лет для мужчин (до 2028 года) и 16 лет для женщин (до 2034 года). Повышение на год каждый год начнется в следующем году и затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Таким образом, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте, соответственно, 62 и 57 лет, и так далее.

Предложение ОНФ предусматривает увеличение этого срока «в полтора раза». Из инициативы следует, что мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 61 и 56 лет соответственно не только в 2020 году, но и в 2021 году. В 2022 году на пенсию выходить никто не будет — каждый третий год будет оставаться пустым с точки зрения притока новых пенсионеров (по действующему предложению правительства — каждый второй год).

62 и 57 лет соответственно пенсионный возраст достигнет только в 2023—2024 годах; 63 и 58 лет — в 2026—2027-м; 64 и 59 — в 2029—2030-м; 65 и 60 — в 2032—2033-м. После этого пенсионный возраст для мужчин достигнет своего потолка и будет расти только для женщин. К 2035—2036 годам он достигнет 61 года, к 2038—2039-му — 62 лет, а к 2041 году — 63 лет. Таким образом, переходный период составит 14 лет для мужчин и 23 года для женщин, следует из предложения ОНФ. Первым поколением, вышедшим на пенсию по новому пенсионному возрасту, станут мужчины 1967 года рождения и женщины 1978 года рождения (в нынешнем варианте правительства первыми на пенсию по новому возрасту выходят уже мужчины 1963 года и женщины 1971 года).

Кроме того, ОНФ предлагает сохранять «рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет». «Для этого в законодательстве потребуется расширить понятие «предпенсионный возраст» и подвести под него соответствующие гарантии. Одной из дополнительных «страховок» от безработицы для человека предпенсионного возраста должна стать обязательная квота рабочих мест в компаниях и организациях с госучастием», — отмечается в сообщении организации. ОНФ также предлагает ввести региональную дифференциацию по пенсионным возрастам и учитывать продолжительность жизни в разных субъектах.

«Чтобы работодатели активнее привлекали людей пенсионного возраста, потребуется разработать отдельный комплекс стимулирующих мер. Тех, кто на своем предприятии учит или переобучает пожилых людей, а потом дает им работу, нужно поощрять государственными субсидиями. Большую помощь здесь окажет единая цифровая платформа «Работа 60+», которую предлагается создать. Она будет содержать сведения о тех, кто ищет работу в возрасте от 60 и старше, перечень подходящих вакансий», — говорится в релизе. Еще один блок предложений предусматривает для «повышения информативности пенсионной системы» соответствующую единую цифровую платформу.

«Кроме того, требуется установить минимальный уровень доходности от инвестирования пенсионного «капитала». Поступило также предложение разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей обеспечивать занятость граждан предпенсионного возраста, в том числе снижая размер отчислений в пенсионный фонд на 2—3%», — указывает ОНФ.

Правительство неоднократно подчеркивало, что повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии темпами примерно на 1 тыс. рублей в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400—500 рублей ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. рублей, говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.



Смягчение пенсионной реформы приведет к тому, что таких темпов роста пенсий достичь не удастся. Как говорил замминистра труда Андрей Пудов, правительство не закладывало «в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». «Изменение подходов к возрасту означает только одно — [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — заявлял Пудов.