Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков назвал Сбербанк самым продвинутым и технологичным банком в мире. Об этом он рассказал в ходе пресс-брифинга.

При этом бизнесмен отметил, что Тинькофф Банк стоит на втором месте в мире после Сбербанка.

«Сбербанк — самый продвинутый банк в мир, мы — вторые», — сказал он.

«Если мы говорим про финтех, то это Россия. Это «Киви», Тинькофф Банк. Где еще этот финтех? Одни только разговоры», — добавил Тиньков.