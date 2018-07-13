В России выросла доля граждан, которые в ближайшее время планируют улучшить жилищные условия, при этом россияне стали чаще рассчитывать на собственные средства и реже — на ипотечные кредиты . Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса , проведенного аналитическим центром НАФИ в мае 2018 года.

Так, о планах улучшения жилищных условий в ближайшие три года сообщает примерно каждый четвертый опрошенный (28%, рост на 7 процентных пунктов по сравнению с показателями 2017 года). Чаще об этом задумываются жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%), реже — жители крупных городов с населением от 500 тыс. до 949 тыс. человек (17%).

Большая часть тех, кто собирается улучшить свои жилищные условия, хотели бы купить жилье (43%). Каждый третий (36%) планирует сделать ремонт или перепланировку имеющегося жилья, а каждый пятый хотел бы построить новое жилье (17%).

Квартира в многоквартирном доме — наиболее популярный вариант (59%), который рассматривают россияне, планирующие купить жилье. На втором месте — коттедж в коттеджном поселке (26%). Менее востребованы доли в коммунальной квартире (6%), частные дома (3%) и таунхаусы (3%).

Увеличилась доля россиян, которые планируют улучшать жилищные условия за счет собственных средств (61%, рост на 6 п. п. по сравнению с прошлым годом). Ипотечный кредит стали рассматривать реже (23%, сокращение на 6 п. п.), заем у родственников или друзей — чаще (17%, рост на 7 п. п.).

«Увеличение доли домохозяйств, планирующих улучшить жилищные условия, говорит о том, что на рынке произошел ряд положительных изменений: с начала 2018 года стала доступна льготная ипотека для семей с двумя и тремя детьми, ужесточились требования для девелоперов, с конца 2017 года начал работать Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, продолжает работать программа помощи ипотечным заемщикам. Все это, несомненно, привело к повышению уровня доверия со стороны населения в плане покупки жилья, и, по прогнозам аналитического центра НАФИ, рост таких домохозяйств до конца года сохранится и распространится на другие крупные города России. Улучшение жилищных условий населения и увеличение объема жилищного строительства к 2024 году, согласно указу президента, являются приоритетными целями. Рынок кредитных договоров на жилье также демонстрирует рост: за последние полгода Росреестр заявил о рекордном росте ипотеки. Мы ожидаем сохранения повышенного интереса населения к использованию ипотечного кредита», — комментирует менеджер исследовательских проектов НАФИ в сфере строительства и недвижимости Алия Хакимова.



Участниками всероссийского репрезентативного опроса стали 1,6 тыс. человек из 140 населенных пунктов 42 регионов России в возрасте от 18 лет.