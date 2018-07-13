Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе, однако она будет не такой выраженной, как в 2017 году, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.



В августе прошлого года цены уменьшились впервые с 2011-го: дефляция составила почти 0,6%. При этом в ближайшие месяцы инфляция будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары, добавили в ведомстве.

По мнению макроаналитиков, дефляция в августе может составить 0,2%. К этому приведет снижение цен на плодоовощную продукцию на 5—10%, пояснил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Причина ослабления дефляции в том, что высокий сезон урожая может оказаться менее значимым по сравнению с прошлым годом. Также на цены окажут повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года.

Определенный вклад в инфляцию внесут снижение ключевой ставки ЦБ в начале этого года, а также усиление потребительского спроса вследствие роста кредитования населения, отметил главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.

Август и сентябрь — это, действительно, два месяца, в которые могут проявляться дефляционные тенденции из-за сезонного удешевления продовольственных товаров, отметила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. При этом маловероятно, что такая же ситуация повторится и в этом году, считает она. По прогнозу эксперта, в августе и сентябре помесячная инфляция будет нулевой.



По прогнозу Минэкономразвития, инфляция будет колебаться до 2020 года. Самый большой рост она покажет в следующем году — 4,3%. В 2020 году она замедлится до 3,8%, а в период 2021—2024 годов будет держаться на целевом уровне 4%, говорится в «Картине экономики» министерства за июнь.

По последней оценке Росстата, увеличение цен с начала года составило 2%.

