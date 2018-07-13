Михаил работает в Банке ЗЕНИТ с декабря 2017 года. В новой должности он будет курировать деятельность финансового департамента, казначейские операции, а также бухгалтерский учет и отчетность банка.

Михаил работает в банковской сфере почти 20 лет. Свою профессиональную деятельность начал в 1999 году в региональном банке «БашКредитРегион». Работал в крупных коммерческих банках: с 2000 по 2004 гг. — в банке «УРАЛСИБ», с 2004 по 2007 гг. — в банке «Петрокоммерц», а также в одном из лидеров отрасли — ВТБ 24. Несколько лет проработал в «Ренессанс Капитал», а в 2012 году перешел в Бинбанк, где до 2017 года занимал пост руководителя финансового блока.



Михаил Степанов родился 8 марта 1977 года в Уфе. В 1999 году с отличием окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Экономист». В 2016 году прошел программу развития финансовых директоров Стэнфордской высшей школы бизнеса.