Минэкономразвития прогнозирует ускорение годовой инфляции в России до 2,5—2,6% в июле и до 2,9—3,1% в августе. Такая оценка содержится в опубликованном в пятницу обзоре «Картина инфляции. Июль 2018 года».

«В годовом выражении инфляция ускорится до 2,5—2,6% в июле и 2,9—3,1% в августе, что связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года», — говорится в документе.

При этом по отношению к предыдущему месяцу в июле, по оценке МЭР, темпы роста потребительский цен вернутся в диапазон 0,3—0,4%, а в августе будет зафиксирована нулевая инфляция либо дефляция на уровне 0,1%.

Как сообщал ранее Росстат, потребительские цены в России в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после увеличения на 0,4% в мае, а годовая инфляция замедлилась до 2,3% с майских 2,4% .