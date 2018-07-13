Санацию Инвестторгбанка (ИТБ) продолжит осуществлять Транкапиталбанк (ТКБ), но без дополнительных вливаний, сообщила пресс-служба Центробанка.

Регулятор в пятницу внес изменения в план финансового оздоровления ИТБ. Предполагается, что и банк, и его санатор — ТКБ — увеличат ипотечное кредитование и сформируют портфель ОФЗ, равный уже полученной финансовой помощи. Стратегия «не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию», говорится в сообщении Банка России.

Ранее Транскапиталбанк обнародовал новую стратегию по спасению ИТБ. Она предусматривала увеличение расходов на процедуру до 75,4 млрд рублей. Это в полтора раза больше объема кредитов, которые выделялись на санацию изначально. Сама процедура стартовала осенью 2015 года. ЦБ выделил санатору через Агентство по страхованию вкладов два займа — 29,7 млрд рублей на десять лет и 19,5 млрд на два года. Последний пришлось пролонгировать, причем АСВ впервые в своей практике пошло на такой шаг.

«Заявления банка-санатора о необходимости дополнительных вливаний — вопрос двоякий. Это может быть либо из-за недооценки ресурсов на старте санации, либо из-за неэффективности процедуры», — отмечает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Решение ЦБ не увеличивать расходы на дальнейшую санацию Инвестторгбанка укладывается в логику, которой следовал регулятор. С прошлого года спасение проблемных банков проходит по новой схеме: игроки, которые сталкиваются с финансовыми сложностями, могут быть переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. «Старая» схема, когда оздоровлением занимались другие участники рынка, признана неэффективной. Но механизм все еще работает — по состоянию на 1 июня АСВ оказывало поддержку 22 банкам. И Инвестторгбанк один из них.

При этом регулятор не исключал, что ФКБС может забрать на оздоровление те банки, которые не удалось спасти другим игрокам. Как отмечал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, это произойдет, если санация будет признана неудовлетворительной.

Неудачу в оздоровлении нельзя считать условием передачи проблемного банка в ФКБС, говорит руководитель практики инвестиционного консультирования «ФБК Грант Торнтон» Роман Кенигсберг. Он напоминает историю с банком «Советский». Кредитная организация проходила «лечение» трижды: ее оздоровлением занимались «Российский Капитал», Татфондбанк, а потом сам Фонд консолидации. Но в итоге в начале июля «Советский» лишился лицензии.

Для передачи банка на санацию в ФКБС может быть два основания, полагает Павел Самиев. «Первый критерий — системная значимость. Иначе просто нет смысла в фонд отдавать. Прецедент с банком «Советский» это демонстрирует. Второй критерий — динамика финансовой устойчивости банка. Если санация идет и банк не вышел на траекторию стабильного развития — это нормально, а если вместо оздоровления банк начал еще больше болеть, то это уже снижает целесообразность санации», — заключает эксперт.

Инвестторгбанк не относится к системно значимым. По размеру активов организация находится в конце списка топ-50 российских банков. А за все время «лечения» ИТБ показывал неоднозначные результаты. Активы кредитной организации увеличились более чем на 36% (на 47,7 млрд рублей), в основном благодаря средствам госпредприятий на депозитах. Вклады физлиц с разным сроком размещения тоже росли. Но качество кредитного портфеля не улучшилось. Уровень просрочки превышает 75% против 15% на октябрь 2015 года. Только пятая часть портфеля обеспечена резервами.

В ЦБ считают, что Транскапиталбанк пока в силах самостоятельно вылечить ИТБ. «С организационной и операционной точки зрения интеграция двух банков уже практически осуществлена», — сообщил через пресс-службу зампред регулятора Василий Поздышев. Он также отметил юридические усилия ТКБ к возврату проблемной задолженности и резюмировал: перевод Инвестторгбанка на санацию в ФКБС нецелесообразен.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru