Криптовалютная биржа OKCoin открыла подразделение в США и добавила в листинг фиатную валюту – американский доллар. Пользователи платформы уже могут вносить депозиты в долларах США и выводить средства в фиате. USD доступен в торговых парах с биткоином, bitcoin cash, litecoin, ethereum и ethereum classic.

Как сообщает Coinlife , пока функция обмена фиатной валюты на цифровые активы доступна только резидентам Калифорнии. Такого было изначальное условие регистрации биржи в штате.

Для создания подразделения в США, бирже пришлось зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги, в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).