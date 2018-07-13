Криптовалютная биржа EXMO объявила о подключении новой международной платежной системы – Mistertango.

Для начала работы с Mistertango необходимо пройти процедуру верификации в профиле пользователя, сообщает Anycoin .

Mistertango – первая компания в сфере электронных платежей, которая предлагает специализированные счета IBAN для частных лиц и компаний, связанных с криптовалютами. Все клиенты платежной системы проходят строгие процедуры KYC и AML.