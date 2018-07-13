Пополнение и вывод средств в EUR уже доступны на платформе.
Криптовалютная биржа EXMO объявила о подключении новой международной платежной системы – Mistertango.
Для начала работы с Mistertango необходимо пройти процедуру верификации в профиле пользователя, сообщает Anycoin.
Mistertango – первая компания в сфере электронных платежей, которая предлагает специализированные счета IBAN для частных лиц и компаний, связанных с криптовалютами. Все клиенты платежной системы проходят строгие процедуры KYC и AML.
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