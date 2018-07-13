Крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance стала одним из инвесторов будущего децентрализованного банка Founders Bank на Мальте. Она вложила пятипроцентную долю в банк с доинвестиционной оценкой в 133 млн евро (155 млн долларов). Учреждение может получить статус первого в мире децентрализованного банка.

Как сообщает ForkLog , системы Founders Bank будут построены на технологии блокчейн. После получения финансирования через фандрайзинговую платформу Neufund учреждение выпустит собственные акции, имеющие юридическую силу.

Представители Binance заявили, что продажа акций банка будет проходить по правилам регулирования Германии в сотрудничестве с одной из крупнейших фондовых бирж Европы.