Арбитражный суд Костромской области на заседании 13 июля объявил резолютивную часть решения о признании Конфидэнс Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим.

Конфидэнс Банк лишился лицензии 13 апреля текущего года. ЦБ пояснял, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Кроме того, по информации регулятора, банком проводились сомнительные транзитные операции.

«Дыру» в балансе Конфидэнс Банка регулятор оценил более чем в 1,3 млрд рублей.

Ранее банкротом был признан краснодарский банк «Новопокровский». Резолютивная часть постановления была объявлена 22 июня на заседании Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Конкурсным управляющим также было назначено АСВ.

РАПСИ поясняло, что апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30 марта, когда было отклонено заявление Центрального банка РФ о банкротстве кредитной организации. В мартовском определении первой инстанции отмечалось, что руководитель временной администрации с учетом доводов о нарушении платежной дисциплины заемщиками после отзыва лицензии затруднился пояснить, какие данные принимались в расчет при определении качества обслуживания долга. «При таких обстоятельствах в данном случае у суда отсутствуют основания полагать, что на дату отзыва лицензии у должника имелись признаки неплатежеспособности», — говорилось в решении.



Согласно сообщению ЦБ, опубликованному в начале июня, оценка «дыры» в балансе «Новопокровского» была скорректирована в большую сторону: с 2,3 млрд на 3,1 млрд рублей. Также регулятор сообщал о выявленных операциях по выводу активов банка «Новопокровский» на 1,1 млрд рублей. Лицензия у банка была отозвана 4 декабря 2017 года.