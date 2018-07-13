Основанный на Мальте стартап Stasis объявил о запуске стабильного токена EURS с поддержкой в евро и привязанной к нему ценой в соотношении 1:1.

По словам соучредителя и генерального директора Stasis Григория Клумова, на такую стабильную криптовалюту существует значительный спрос со стороны институциональных инвесторов. Они хотят от нее прозрачности и безопасности, а также уменьшения волатильности своих портфелей, сообщает Anycoin .

Стабильный токен обеспечит инвесторам надежное убежище в периоды волатильности криптовалютного рынка и упростит цепочки передачи активов, добавил он. EURS уже торгуется на лондонской криптобирже DSX. В Stasis рассчитывают, что в ближайшее время он будет добавлен в торговые пары на «других крупных обменах криптовалют».