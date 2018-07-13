Более 3 млн электронных заявлений на получение заграничного паспорта было подано за первое полугодие 2018-го через Единый портал госуслуг (ЕПГ). Это почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2017 года (1,7 млн), сообщает пресс-служба Минкомсвязи.



Наибольшей популярностью у пользователей портала пользуется услуга по оформлению загранпаспорта нового образца, который содержит электронный носитель информации. На оформление такого документа за полгода было подано 2,4 млн заявлений. Загранпаспорт старого образца заказали 700 тыс. граждан.

«Объем электронных госуслуг растет за счет удобства взаимодействия с государством в электронной форме. На это также влияет возможность оплатить госпошлину за услугу с понижающим коэффициентом 0,7, фактически с 30-процентной скидкой», — сказал заместитель директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Виталий Петрик.

В первом полугодии 2018-го пользователи портала 1,8 млн раз оплатили госпошлину за оформление загранпаспортов на общую сумму около 3,5 млрд рублей. За аналогичный период 2017 года было совершено около 430 тыс. платежей на 800 млн рублей.

Также электронное заявление на оформление загранпаспорта можно подать через мобильное приложение «Госуслуги». За первую половину 2018 года 23% заявлений на получение загранпаспорта подано через мобильное приложение. В первом полугодии 2017-го — 10% заявлений.

На Едином портале госуслуг зарегистрировано 75 млн граждан России.