Сервис переводов по номеру телефона будет доступен для всех клиентов Сбербанка и Тинькофф Банка до конца июля 2018 года. Об этом рассказал директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов на пресс-брифинге.



«Тестирование закончено. С сегодняшнего дня мы начинаем процесс раскатки для всех клиентов. Мы клиентам открываем постепенно, но до конца июля все клиенты Тинькофф Банка и Сбербанка получат этот сервис», — отметил представитель банка.

«Это не бесплатно. Стоимость составит 1%», — подчеркнул Мамонтов.

Сейчас и у Сбербанка, и у Тинькофф Банка работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков. Тинькофф Банк позволяет своим клиентам отправлять деньги и в другие банки, вводя лишь номер телефона получателя, но деньги не зачисляются автоматически: получателю приходит СМС-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он должен ввести номер своей карты.