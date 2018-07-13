Больше всего денег лишились «молчуны».
За три года граждане, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, потеряли на этом более 100 млрд рублей инвестиционного дохода. Больше всего денег потеряли «молчуны», решившие досрочно перейти в НПФ. Однако и граждане, решившие поменять НПФ на другой фонд, лишились порядка 40 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Счетная палата (СП) в четверг, 12 июля, обнародовала свои данные о потерях гражданами дохода от инвестирования пенсионных накоплений при досрочной смене фонда. По данным СП, эти потери составили 82 млрд рублей. По итогам переходной кампании 2015—2016 годов граждане, решившие досрочно перевести накопления из НПФ в Пенсионный фонд России или другой НПФ, потеряли 19 млрд рублей. За эти же два года «молчуны», перешедшие в НПФ, потеряли 29,4 млрд рублей. По результатам кампании 2017 года при переходе из ПФР в НПФ «досрочники» лишились 33,8 млрд рублей инвестдохода.
«Таким образом, по имеющимся у Счетной палаты сведениям, потерянный доход составил 82,217 миллиарда рублей», — заявил представитель СП, признав, что данные контрольного органа по 2017 году неполны: не хватает данных о гражданах, переводивших накопления из НПФ. Источник издания, знакомый с документами СП, утверждает, что эти потери составляют еще 20,7 млрд рублей. Аналитическая служба Ассоциации НПФ (АНПФ) оценивала их в сумму от 27 млрд рублей.
В любом случае суммарные потери инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям граждан за 2015—2017 годы превышают 100 млрд рублей.
Согласно действующим с 2015 года нормам закона, гражданин может менять страховщика раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном же переходе доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).
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