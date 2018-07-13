За три года граждане, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, потеряли на этом более 100 млрд рублей инвестиционного дохода. Больше всего денег потеряли «молчуны», решившие досрочно перейти в НПФ. Однако и граждане, решившие поменять НПФ на другой фонд, лишились порядка 40 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Счетная палата (СП) в четверг, 12 июля, обнародовала свои данные о потерях гражданами дохода от инвестирования пенсионных накоплений при досрочной смене фонда. По данным СП, эти потери составили 82 млрд рублей . По итогам переходной кампании 2015—2016 годов граждане, решившие досрочно перевести накопления из НПФ в Пенсионный фонд России или другой НПФ, потеряли 19 млрд рублей. За эти же два года «молчуны», перешедшие в НПФ, потеряли 29,4 млрд рублей. По результатам кампании 2017 года при переходе из ПФР в НПФ «досрочники» лишились 33,8 млрд рублей инвестдохода.

«Таким образом, по имеющимся у Счетной палаты сведениям, потерянный доход составил 82,217 миллиарда рублей», — заявил представитель СП, признав, что данные контрольного органа по 2017 году неполны: не хватает данных о гражданах, переводивших накопления из НПФ. Источник издания, знакомый с документами СП, утверждает, что эти потери составляют еще 20,7 млрд рублей. Аналитическая служба Ассоциации НПФ (АНПФ) оценивала их в сумму от 27 млрд рублей.

В любом случае суммарные потери инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям граждан за 2015—2017 годы превышают 100 млрд рублей.

Согласно действующим с 2015 года нормам закона, гражданин может менять страховщика раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном же переходе доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).