Банк ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. Об этом заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



«Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора», — отметил он.

Костин также попросил президента поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию российской экономики.



«Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики», — заключил Костин.