Ранее, между KOTRA и Экспобанком было подписано соглашение о намерениях в оказании услуг торгового посредничества для российско–корейского торгового и инвестиционного сотрудничества.



На ИННОПРОМ-2018 более 100 корейских компаний показали технологические новинки и новые разработки. Корейская делегация представила свои достижения в различных отраслях промышленного производства, инновационные разработки в области робототехники, инвестиционные возможности корейских партнеров.



По словам Елены Толкачевой, руководителя направления ВЭД, Экспобанка: «ИННОПРОМ является отличной платформой для обмена опытом в сфере технологий, инновационных решений и дает возможность российским участникам найти перспективных иностранных партнеров. На выставке мы выступили в качестве агрегатора потребностей бизнеса в коммерческой и финансовой сферах. Наш банк располагает возможностями оказывать всестороннюю поддержку российским предприятиям, заинтересованным в сотрудничестве со странами Азии (Южная Корея, Китай)».



ИННОПРОМ – международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Страной-партнером ИННОПРОМ в 2018 году является Республика Южная Корея, которая является для России важным партнером в Азии и одной из стран-лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по объему торгового оборота с Россией.