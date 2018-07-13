Центробанк утвердил изменения в план финансового оздоровления Инвестторгбанка (ИТБ), сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России 12 июля 2018 года утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного коммерческого банка «Инвестиционный Торговый Банк», включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления банка, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка. В рамках нового плана финансового оздоровления функции инвестора продолжит осуществлять публичное акционерное общество «Транскапиталбанк», — говорится в релизе.



Как уточнили в ЦБ, разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, а также определены меры по сокращению операционных издержек и повышению эффективности операционной деятельности.

«Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования , формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств банка и гарантированного процентного дохода. В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года», — заключили в Центробанке.



Транскапиталбанк (ТКБ) 15 октября 2015 года получил от АСВ два кредита на санацию ИТБ. Первый, на 29,7 млрд рублей, был выдан на десять лет, второй, на 19,5 млрд рублей, — на два года. В октябре 2017 года «Коммерсант» сообщал, что ТКБ готовит новый план санации Инвестторгбанка. АСВ готово его рассмотреть и для этого пролонгировало кредит на 19,5 млрд рублей.