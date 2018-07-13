На рынке облигаций федерального займа в июне сохранялась тенденция к сокращению объема вложений в ОФЗ со стороны нерезидентов. По оперативным данным, отношение остатков на счетах иностранных депозитариев (Euroclear и Clearstream) в НРД к общему объему рынка ОФЗ снизилось с 29,9% на начало июня до 27,6% по состоянию на 29 июня, сообщается в опубликованном ЦБ очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Регулятор уточняет, что данная оперативная информация не покрывает весь портфель ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, так как часть бумаг у нерезидентов учитывается в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ за счет клиента (соответствующий показатель будет опубликован Банком России в начале августа 2018 года).

При этом в июне 2018 года нерезиденты и дочерние организации продали ОФЗ на 56 млрд рублей. Поддержку рынку ОФЗ оказывали локальные инвесторы (в основном системно значимые кредитные организации), которые выкупали ОФЗ у нерезидентов. Основные продажи происходили по бумагам с дюрацией пять — восемь лет.

Кроме того, в июне нерезиденты и дочерние банки иностранных банков, работающие в России, сократили объемы рублевой ликвидности (на 220 млн долларов США по сравнению со средним значением за январь — май), которую они размещали на валютных свопах, и одновременно купили валюту на российском рынке на 12 млрд рублей. При этом большую часть 2018 года нерезиденты и дочерние иностранные банки являлись чистыми нетто-продавцами валюты на рынке спот (за исключением начала апреля), а на рынке своп их нетто-позиция за январь — май в среднем была больше на 0,4 млрд долларов по сравнению с июнем.



«В целом выход нерезидентов с рынка государственного долга России в июне был умеренным и не оказал заметного влияния на устойчивость ключевых показателей финансового рынка: снижение курса рубля к доллару США было незначительным, рост доходностей суверенных облигаций и CDS был ниже, чем в основных ЕМЕ», — заключают в ЦБ.