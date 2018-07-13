Пересмотр ожиданий по нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и обострение рисков глобального протекционизма привели в июне 2018 года к усилению рыночной напряженности в странах с формирующимися рынками. В то же время выход нерезидентов с рынка государственного долга России был умеренным и не оказал заметного влияния на устойчивость ключевых показателей российского финансового рынка, отмечается в июньском выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

В условиях дальнейшего роста стоимости валютного финансирования увеличивается актуальность ограничения валютных рисков в странах с формирующимися рынками, указывает ЦБ. На фоне возобновления роста валютного кредитования в отдельных отраслях регулятор повысил коэффициенты риска по кредитам в иностранной валюте для юридических лиц, выданным с 1 июля 2018 года.

При этом в настоящее время сохраняется отставание темпов девалютизации обязательств банковского сектора от темпов девалютизации активов. Банк России проводит регулярный мониторинг уровня валютизации обязательств и при необходимости может использовать изменение нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте, отмечается в обзоре.

Центробанк сообщает, что начиная с июньского выпуска «Обзор рисков финансовых рынков» будет публиковаться ежемесячно. «Такая периодичность позволит улучшить степень информированности участников рынка о текущих тенденциях на российском финансовом рынке и своевременно оповещать о факторах, которые могут оказывать влияние на оценку рыночных рисков», — отмечается в сообщении регулятора.



Обзор дополнительно содержит статистические данные по отдельным сегментам российского финансового рынка, включая денежный рынок, рынок ценных бумаг и рынок деривативов.