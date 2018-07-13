Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту снизился в мае на 5% по сравнению с апрелем, до 1 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном Банком России в пятницу «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2018 года».

Регулятор отмечает, что такая динамика в определяющей мере была связана с сокращением объемов операций с наличной иностранной валютой по счетам физических лиц в уполномоченных банках.

При этом чистый спрос на доллары США снизился на 32%, на европейскую валюту — вырос на 16%.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в мае сократился на 12% и составил 4,8 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. По сравнению с маем 2016 года показатель вырос на 12%, с маем 2017-го — снизился на 5%.



Спрос на доллары за месяц сократился на 16%, на евро — на 5%, до 3 млрд и 1,8 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с апрелем на 9%, до 2,7 млрд долларов. Американской валюты было куплено на 11% больше, чем месяцем ранее, европейской — на 6%.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в мае физлица сняли 2,2 млрд долларов (на 28% меньше, чем месяцем ранее).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в мае уменьшилось на 14%, до 3,7 млрд долларов. Объем совокупного предложения был на 4% меньше, чем в мае 2016 года, но на 5% больше, чем в мае 2017-го.

При этом предложение долларов по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 14%, европейской валюты — на 15%, составив 2,6 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

В мае население продало уполномоченным банкам 1,5 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 24% меньше, чем в апреле. Продажи долларов уменьшились на 23%, евро — на 26%.

На валютные счета в уполномоченных банках физлица в мае зачислили 2,2 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 6% меньше, чем в апреле.

В мае уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,1 млрд долларов, что на 57% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов уменьшился на 52%, европейской валюты — на 66%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в мае по сравнению с апрелем снизился на 17%, до 0,5 млрд долларов.