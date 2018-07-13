Компания Tether Ltd. наняла бывшего главу по контролю за отмыванием денег четвертого крупнейшего банка Канады Bank of Montreal Леонардо Реала на позицию управляющего по вопросам правового соответствия.

По словам CEO Tether Ltd. Жана-Луи ван дер Вельде, он станет директором по надзору за нормативно-правовым соответствием и «присоединяется к компании на пути к преобразованию устаревшей финансовой системы», сообщает Ttrcoin .

Леонардо Реал ранее отвечал за правовые вопросы в нескольких финансовых компаниях. В Bank of Montreal помимо предотвращения отмывания денег он занимался разработкой политик и процедур, «отвечающих требованиям регуляторов».