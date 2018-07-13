Пользователи мобильного биткоин-приложения Abra смогут приобретать биткоин с помощью дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard на сумму в диапазоне от 50 долларов до 20 тыс долларов. При этом время ожидания составит всего 20-30 минут.

Также пользователи смогут отправить приобретенные активы на любой кошелек или же установить новый с помощью Abra, который позволит им инвестировать в 24 альткоина и 50 фиатных валют. сообщает Anycoin .

Новая опция стала возможной благодаря заключению партнерства с израильской финтех-компанией Simplex.