Объем предложенной к продаже банками просроченной задолженности по итогам первых шести месяцев 2018 года составил 110 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако коллекторы не спешили с покупками, в итоге доля завершенных сделок снизилась с 84% до 71%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные коллекторского агентства «ЭОС» и объединенной компании «Национальная служба взыскания / Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ).

При этом количество продаваемых кредитов снизилось на 29,8% (с 870 тыс. до 611 тыс. штук), а рост среднего размера задолженности составил 58% (180 тыс. рублей против 115 тыс. рублей годом ранее).

Как пояснил гендиректор агентства «ЭОС» Антон Дмитраков, увеличение объема цессионного предложения вызвано в том числе начавшимися продажами «комиссионных» портфелей — долгов, образовавшихся за неуплату комиссий за ведение счета, годовое обслуживание.

Несмотря на рост объемов предложения, воспользоваться им коллекторы не спешили. По итогам полугодия доля завершенных сделок от общего объема предложения на рынке снизилась на 13 процентных пунктов. Если в 2017 году коллекторы купили 84 млрд рублей задолженности из предложенных 100 млрд рублей, то в этом году лишь 78 млрд из 110 млрд рублей.

«Снижение доли завершенных сделок говорит как о снижении качества предлагаемых портфелей, так и о снижении уровня платежеспособного спроса, — отмечает Дмитраков. — На рынке в большинстве своем остались профессиональные инвесторы, которые более тщательно подходят к выбору портфелей с точки зрения качества».

Кредиторы уверяют, что серьезного снижения спроса не заметили, и рассчитывают, что цены на портфели останутся на прежнем уровне. Однако, по мнению аналитиков, к концу этого года доля завершенных цессионных сделок может упасть до 55—60%.