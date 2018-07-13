Агентство по страхованию вкладов с 16 июля начинает выплату страхового возмещения индивидуальным предпринимателям — клиентам петербургского банка «Советский». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств «Советского», за выплатой страхового возмещения могут обратиться 22 индивидуальных предпринимателя на сумму около 2,8 млн рублей. «Требования всех индивидуальных предпринимателей, включенные в реестр, полностью покрываются выплатой агентством страхового возмещения», — подчеркивается в релизе.

Индивидуальные предприниматели могут направить заявления на выплату возмещения по вкладам (с приложением копии документа, удостоверяющего личность) и иные необходимые документы по почте (109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4) или обратиться непосредственно в агентство по указанному адресу. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения более 3 тыс. рублей), удостоверяется нотариально.



Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку: он стал победителем соответствующего конкурса.