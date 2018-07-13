Первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов в очередной раз избран председателем наблюдательного совета компании «АЛРОСА». Соответствующее решение члены набсовета приняли на заочном голосовании 10 июля, сообщает компания в пятницу, 13 июля.

В «АЛРОСе» напоминают, что Силуанов возглавляет ее наблюдательный совет с 2015 года.

Первым заместителем председателя набсовета избран государственный советник Республики Саха (Якутии) Егор Борисов, заместителем председателя — генеральный директор компании Сергей Иванов.

Согласно данным на сайте компании, в ее набсовете 15 человек, в том числе в него входят замминистра финансов РФ Алексей Моисеев и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.



«АЛРОСА» — горнорудная компания с государственным участием, лидер мировой алмазодобывающей отрасли.

