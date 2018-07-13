«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» на территории России. Об этом стало известно из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, который доступен на сайте Евразийской экономической комиссии.



В указанном реестре содержится информация об устройствах (в том числе о смартфонах), которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза. Согласно информации в опубликованной 12 июля нотификации, зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG получила разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» «торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB». Ранее эта швейцарская компания получила разрешение на выпуск «Яндекс.Станции».

В пресс-службе «Яндекса» от комментариев отказались.

«Яндекс.Станция» — первое устройство, разработанное «Яндексом», которым можно управлять с помощью голосового помощника «Алисы». Продажи устройства начались 10 июля в оффлайн-магазине «Яндекса».