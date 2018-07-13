По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекc, с началом налогового периода рубль ощутит дополнительную поддержку.

«Однако, учитывая сохраняющиеся риски для мировой экономики, в том числе из-за торговых войн, а также угрозу более глубокого отката цен на нефть при дальнейшем угасании ближневосточных рисков и возобновлении активности на сланцевых месторождениях США, в более долгосрочной перспективе рассчитывать на существенное укрепление «россиянина» вряд ли стоит. Перед наступлением выходных рубль, скорее всего, снова проведет сессию неподалеку от уровня 62 рубля, причем на открытии доллар может укрепиться», - анализирует эксперт.

«По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72-73,3 рубля», - предполагает Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

«На валютном рынке рубль в течение дня торговался волатильно. Его поддерживает спрос на ОФЗ, который восстановился к уровням апреля, но сдерживает повышательная динамика снижения цен на сырую нефть и неопределенность итога саммита Россия–США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,34%, до 62,14 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,25%, до 72,59 рублей за евро», - сообщает Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.