Финансовый гигант American Express подал патентную заявку на технологию подтверждения оплаты, основанную на блокчейне. В заявке описывается технология, которая использует подключенные друг к другу смарт-устройства, выполняющие определенные действия для обслуживания плательщика. В описании также упоминается запись транзакций в защищенный от взлома блокчейн.

Представленная блокчейн-платформа будет одобрять или отклонять платежные запросы. Транзакции будут происходить в блокчейне, а платежные трансферы выполняться между цифровыми кошельками отправителей и получателей, сообщает Ttrcoin .

В патенте не объясняется, как AmEx планирует применять систему, если она в конце концов все же будет разработана.