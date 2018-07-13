CEO криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев, сообщил о том, что его учетную запись с активами на пару миллионов рублей заблокировали администраторы.

Как он сообщает в Facebook , владельцы криптобиржи WEX халатно относятся к поддержанию работы своего бизнеса.

«Бизнес умирает и обыкновенные пользователи теряют 30% на вывод», - пояснил Васильев.

По его словам, администраторы WEX, среди которых вице-президент РАКИБ по развитию организованной торговли цифровыми финансовыми активами Дмитрий Сутомин, продали слишком много кодов WEX.

«То что мы сейчас видим-перекос в курсах(на wex курс выше чем на других), а это значит что на рынке много кодов и их бонально перепродали, кто-то тупо продал много необеспеченных кодов, и сейчас ввсе эти коды хотят купить биток, курс вверх, так как желающих продать мало», - заявил Васильев.

Накануне курс биткоина на WEX подскочил до 9 тыс. долларов, тогда как на других биржах он не превышал и 7 тыс. долларов.

Он также рассказал в, что WEX получала запросы от ФБР и полиции Сингапура и Чехии, но администраторы не ответили ни на один из них.