Абсолют Банк снят с продажи — ОАО «РЖД» и НПФ «Благосостояние» отказались от идеи его продажи в ближайшей перспективе. Соответствующее решение будет утверждено в конце июля на совете НПФ «Благосостояние», на котором обсудят вопросы, связанные с предстоящим акционированием фонда, пишет «Коммерсант».

Покупателя на банк не удалось найти, так как, помимо проблемных активов на балансе, сделку осложняет и санация Балтинвестбанка (Абсолют Банк можно было продать только вместе с ним). Осложнила поиск и рекомендация ЦБ: покупатель должен быть намного надежнее и крупнее Абсолют Банка. По данным издания, регулятор таким образом не хочет оказаться в ситуации, когда придется санировать не только Балтинвестбанк, но и Абсолют Банк, и покупателя силами Фонда консолидации банковского сектора.



«На моей памяти отсутствуют примеры, когда банк подобного размера удавалось продать в условиях хронической убыточности и наличия в качестве «приданого» санируемой кредитной организации», — говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Учитывая низкое качество активов и убыточность банка, его продажа без предварительных вливаний со стороны текущего владельца малореалистична, согласен старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов.

Продажа Абсолют Банка была актуальна для структур РЖД в свете грядущего акционирования НПФ «Благосостояние». Оно должно состояться до 1 января 2019 года. После этого ОАО «РЖД», став акционером фонда, должно будет отражать в консолидированной отчетности его показатели. А показатели «Благосостояния» будет ухудшать Абсолют Банк, находящийся на балансе НПФ. Убыток банка по итогам 2017 года превысил 4 млрд рублей, с начала 2018-го он достиг 2,7 млрд рублей.

Для того чтобы финансовые показатели банка не ухудшали консолидированную отчетность ОАО «РЖД», баланс Абсолют Банка будет активно расчищаться от «плохих» активов.