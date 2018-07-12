Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка «Таатта». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«ПАО Сбербанк и ПАО КБ «Восточный» будут осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации банк «Таатта» АО, проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка, проживающих в г. Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта» АО, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе будет осуществлять РНКБ Банк (ПАО)», — говорится в сообщении.



Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля 2018 года.

