ВТБ обеспечил прием бесконтактных платежей Huawei Pay в своей сети POS-терминалов, говорится в пресс-релизе банка.

В сообщении отмечается, что Huawei Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, к которому привязана банковская карта, для этого достаточно поднести телефон к POS-терминалу. «Чтобы начать пользоваться сервисом, клиент должен быть владельцем карты China Union Pay и мобильного телефона Huawei или Honor, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты», — уточнили в кредитной организации.

В банке подчеркнули, что бесконтактные карты и сервисы мобильных платежей принимает абсолютное большинство POS-терминалов банка. POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает более 180 тыс. устройств.

