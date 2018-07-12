Высокий суд Сингапура рассмотрит 12 июля иск на 2,6 млн долларов к оператору криптовалютной биржи WEX, которую истец называет правопреемником закрывшейся криптобиржи BTC-e, чьи серверы были частично конфискованы в 2017 году агентами ФБР по делу об отмывании денег.

Истец - гражданка Таиланда Пимпорн Карти - требует от World Exchange Services (WEX), официального оператора криптобиржи Wex.nz, вернуть ей 139,81467001 BTC, 11 645,36 LTC, 715,21047164 Namecoins, 49,61 ETH, которые находились на ее счетах на момент ухода в офлайн криптобиржи BTC-e, чьей правопреемницей она называет WEX, сообщает Coinfox . В качестве альтернативы истец готов принять денежную компенсацию в размере 3 512 306,53 сингапурских долларов, что эквивалентно 2 619 912,08 долларов, говорится в материалах судебного дела.

Как заявляет Пимпорн Карти, когда 20 сентября она получила доступ к своей учетной записи, остатки по счетам не соответствовали балансам, которые имелись у нее на момент ухода биржи BTC-e в офлайн 25 июля. Хотя она требовала вернуть остатки на счетах в прежнее состояние, служба поддержки WEX переадресовала ее требования третьей стороне — компании FXOpen. 2 октября 2017 года FXOpen проинформировала истца по электронной почте, что не имеет никаких средств биржи BTC-e в своей системе и рекомендовала вновь обратиться к представителям этой площадки.