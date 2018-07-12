Росфинмониторинг при помощи судебных органов власти предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин.



«Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, — это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда. — Прим.ред.), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — отметил он.

По словам Чиханчина, совместно с заинтересованными органами ведомство подготовило национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.

«Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Все это ведомства посмотрели, все согласовали. Большой перечень ведомств, которые с нами работают», — заключил глава Росфинмониторинга.

