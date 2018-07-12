Полиция китайской провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых восемь месяцев около 330 тысяч участников делали ставки. Их принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней (1,5 млрд доларов).

Как сообщает ForkLog , организаторы азартных площадок были участникам 20 криминальных группировок. Полиция заморозила их активы на 5 млн юаней и изъяла криптовалюту на 10 млн юаней (1,4 млн долларов).

Также было закрыто около 70 мобильных приложений, сайтов, 250 групп в соцсетях и мессенджерах, на которых подозреваемые вели свою деятельность.