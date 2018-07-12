Президент США Дональд Трамп в среду подписал приказ, согласно которому создается рабочая группа, которая, помимо прочего, разработает руководство для расследования преступлений в сфере цифровых валют. В какой форме будет выпущено руководство пока не известно.

Как сообщает Ttrcoin , «рабочая группа по вопросам целостности рынка и обмана покупателей», согласно приказу президента, опубликованному на сайте Белого дома, должна решить ряд задач, связанных с предотвращением мошенничества. Индустрия криптовалют упоминается в документе в контексте «мошенничества с цифровыми валютами», которое входит в число приоритетных вопросов, по которым рабочая группа «предоставит руководство для правоприменения и расследования случаев, связанных с мошенничеством.