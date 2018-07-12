Управляющий директор британского подразделения социальной торговой платформы eToro Икбал Гандхам сообщил о том, что компания рассматривает поддержку шести новых токенов, из которых, вероятно, будут добавлены четыре или пять. О каких именно активах идет речь, Икбал Гандхам не сообщил.

По его словам, для криптовалютных компаний «медвежий рынок» 2018 года стал отдушиной. Торговые площадки смогли совладать с растущим интересом к цифровым валютам и обновить системы, сообщает ForkLog .

Также он высказался касательно негативной картины в отношении криптовалют, которую часто рисуют мейнстрим-медиа. Гандхам сравнил криптоиндустрию с электронной почтой, которой потребовалось 35 лет, чтобы стать общепризнанным стандартом.