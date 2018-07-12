На сегодняшний день решен ряд задач, направленных на восстановление работоспособности основного производственного оборудования в металлургическом и кузнечно-прессовом цехах. Проведен успешный отков заготовок по ранее заключенным контрактам, в ближайшее время планируются дальнейшее увеличение загрузки цехов и запуск основных печей металлургического передела под новые заказы. Предпринятые усилия по поддержке предприятия со стороны акционеров, а также действия руководства завода позволили полностью выполнить обязательства по оплате труда и сохранить положительную атмосферу в трудовом коллективе.

Совместно с Министерством промышленности и торговли Удмуртии продолжается работа по формированию портфеля заказов для полноценного перезапуска производства.

«Все предпринимаемые меры направлены на стабилизацию ситуации на предприятии в целом и снижение напряжения, возникшего в связи с процедурой банкротства АО «Ижметмаш». Реализуя антикризисные мероприятия на АО «Ижметмаш», ПАО «Татнефть» и Банк ЗЕНИТ действуют как социально-ответственные компании,обеспечивающие сохранение и развитие промышленных предприятий России», — отметил заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев.

«Правительство Удмуртской Республики активно подключилось к решению кризисной ситуации в декабре прошлого года. За это время, благодаря совместной работе с партнерами - ПАО «Татнефть» и Банком ЗЕНИТ, мы нашли пути ее решения, не допустили сокращений и преждевременного банкротства предприятия. Сегодня с уверенностью можно сказать - созданы все предпосылки для успешного перезапуска АО «Ижметмаш». Сохранены рабочие места, начато производство в ряде цехов, есть устойчивый интерес заказчиков к продукции предприятия. Потенциальный портфель заказов, который был определен Правительством, составляет около двух миллиардов рублей», — сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.