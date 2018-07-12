Открыть депозит для малого бизнеса в Банке может юридическое лицо с размером выручки, не превышающей 800 млн руб. в год. Срок размещения средств от 3 до 730 дней. Минимальная сумма депозита — 100 000 рублей, 1 500 долларов США, 1 500 ЕВРО.

Ставка 7,3% годовых действительна при минимальной сумме депозита 100 тыс. руб. и сроке размещения 181 - 365 дней.

Подробнее со всеми условиями размещения средств можно ознакомиться на сайте Банка.