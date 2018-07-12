Билетные операторы стали интересны технологическим компаниям. После того как МТС закрыли сделку по покупке сервисов Ticketland и Ponominalu.ru, Тинькофф Банк готовится к приобретению доли в сервисе «Кассир.ру», сообщает РБК .

Билетные операторы стали интересны технологическим компаниям. После того как МТС закрыли сделку по покупке сервисов Ticketland и Ponominalu.ru, Тинькофф Банк готовится к приобретению доли в сервисе «Кассир.ру», сообщает РБК .

О переговорах между Тинькофф Банком и владельцем оператора «Кассир.ру» информагентству рассказал источник, знакомый с деталями обсуждения. Информацию о том, что такие переговоры ведутся, подтвердил РБК и гендиректор и основной владелец сервиса Евгений Финкельштейн, не уточнив подробностей. «Мы действительно общаемся с «Кассир.ру», но никаких деталей не раскрываем», — заявил в свою очередь представитель Тинькофф Банка. Он лишь добавил, что банк постоянно ведет переговоры «с различными яркими проектами», чья деятельность отвечает интересам группы «Тинькофф».

Банк может купить долю в российском бизнесе «Кассир.ру», утверждает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Как указано на сайте сервиса, «Кассир.ру» продает билеты на различные мероприятия в 70 городах России. Кроме того, в группу входят билетные операторы в Прибалтике, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

Учредителями ООО «Кассир.ру — национальный билетный оператор», по данным ЕГРЮЛ на июль 2018 года, являются Евгений Финкельштейн (85%) и Надежда Соловьева (15%). Первый известен как президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI), промоутер, который привозил в Россию Мадонну, Леди Гагу и Scooter, и девелопер (планировал, в частности, построить в Петербурге Театр песни Аллы Пугачевой). Соловьева — тоже промоутер, основной собственник SAV Entertainment (организовывала гастроли в России Пола Маккартни, Элтона Джона, Дэвида Боуи и др.). В SAV Entertainment оставили запрос РБК без ответа.

Два года назад Финкельштейн заявлял «Деловому Петербургу», что в 2016 году выручка сервиса превысила 13 млрд рублей, из которых 7,5 млрд пришлись на Россию. Весь отечественный билетный рынок основной владелец «Кассир.ру» тогда оценивал в 45 млрд рублей. В 2017 году «Кассир.ру» заработал в России все те же 7,5 млрд рублей, операционная прибыль составила 1,3 млрд, сообщил РБК Финкельштейн.

Тинькофф Банк заинтересовался бизнесом по продаже билетов, после того как группа «МТС» закрыла сделку по покупке Ticketland.ru, второго по величине игрока на этом рынке после «Кассир.ру». Оператор связи также приобрел и сервис Ponominalu.ru. Вместе две компании, по данным МТС, «контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России». Ticketland.ru был оценен в 3,25 млрд рублей, Ponominalu.ru — в 495 млн при их прошлогодней выручке около 1 млрд и 200 млн рублей соответственно.

«Сейчас, после сделки с МТС, можно предположить, что постепенное объединение наших ресурсов с Ponominalu.ru выведет нас вперед, но пока мы вторые», — приводятся слова гендиректора Ticketland.ru Виталия Виноградова в исследовании PwC о российском билетном рынке.

Оценка сервиса «Кассир.ру» может быть не ниже, чем стоимость Ticketland.ru и Ponominalu.ru вместе взятых, — 3,7 млрд рублей, полагает экс-директор по билетной программе оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Перлин. Эксперт исходит из того, что бизнес-модели билетных сервисов идентичны, а их ценность для компаний-покупателей эквивалентна.



«Мы хотим, чтобы все, что связано с финансовыми операциями, все, что связано с ежедневными вещами, было в телефоне. Мы это практически сделали, мы совсем рядом, чтобы это закрыть, — заявлял ключевой собственник Тинькофф Банка Олег Тиньков этой весной на Петербургском международном экономическом форуме. — Сейчас достроим экосистему, что человек сможет покупать и авиа-, и железнодорожные билеты, и все что угодно с этого телефона, с нашего мобильного приложения». Кроме того, в прошлом году кредитная организация запустила на частотах Tele2 виртуального мобильного оператора и купила 55% платежного сервиса Cloudpayments.