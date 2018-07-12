Сбербанк подал заявку на регистрацию товарных знаков «СберКид», «СберКидс», SberKids и «СберKids», следует из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Банк просит зарегистрировать товарный знак в нескольких категориях: компьютерных и мобильных приложений, игровых мультимедиа, разработки программного обеспечения, услуг в социальных сетях, финансовых услуг, а также игр, игрушек и др.

Представитель пресс-службы Сбербанка отметил, что банк регистрирует много товарных знаков, «что является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности». Однако пока конкретный проект, в котором будет использоваться этот товарный знак, не разработан.

14 декабря 2017 года банк утвердил новую стратегию развития, которая предполагает превращение Сбербанка в универсальную технологическую компанию и вступление в конкуренцию за клиентов с Google, Apple, Facebook, Amazon. «Я думаю, что не за горами, когда такие гиганты, как Amazon или Google, зарегистрируют компании под названиями Amazon Finance или Google Finance», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф. Он отмечал, что компания держит курс на цифровизацию, потому что они «не видят другого пути».