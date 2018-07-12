ЗАО «Сбербанк-АСТ» объявляет об официальном запуске платформы Sberb2b - единой экосистеме полного цикла услуг по закупкам и поддерживающим сервисам, предназначенная для бизнеса и разработанной ЗАО «Сбербанк-АСТ» при поддержке ПАО «Сбербанк».

Все сервисы Sberb2b работают с учетом особенностей малых закупок. На площадке одновременно доступны привычный заказ товаров, услуг и запросы предложений по аналогам с заданными характеристиками. Для заказчиков и поставщиков предлагается набор инструментов, позволяющих кастомизировать свои закупки, задать автоматические параметры, выстроить внутреннюю систему. В базовой функциональности пользование сервисом бесплатно, комиссия взимается только за заключенные в системе сделки.

Для использования нового сервиса необходимо пройти регистрацию по адресу https://sberb2b.ru. Всю коммерческую деятельность пользователи Sberb2b ведут в «Личном кабинете» с интуитивно адаптированным интерфейсом.