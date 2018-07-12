С 2019 года самозанятые граждане будут уплачивать единый платеж с выручки, который будет включать в себя налог и страховые взносы. Это зафиксировано в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Минфина, пишут «Известия» .

В документе подчеркивается, что ведомство ведет разработку нового специального налогового режима для этой категории граждан. Система предполагает, что с профессионального дохода физлиц, которые не имеют наемных работников, будет взиматься сбор. Это будет происходить автоматизированно с использованием мобильного приложения, в котором граждане смогут обмениваться информацией с фискальными органами, хотя налоговую отчетность предоставлять не будут. Пилотный проект по применению специального налогового режима будет запущен в отдельных регионах страны на срок пять лет.



Налоговый режим для самозанятых может начать действовать уже в 2019 году. Верхняя планка доходов подпадающих под него граждан составит около 10 млн рублей в год. То есть ведомство ориентируется на достаточно эффективных работников: в среднем в месяц они зарабатывают для себя более 800 тыс. рублей, если трудятся без отпуска все 12 месяцев в году.

При этом сам сбор для них составит 3%, если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому. Для граждан, которые станут потребителями услуг самозанятых, Минфин готовит государственную программу лояльности. Это простимулирует потребителей требовать у самозанятых чеки за оказание услуг. Сейчас есть несколько вариантов такой программы: налоговый вычет или баллы, которые можно будет реализовать для погашения обязательств.

В Минэкономразвития сообщили, что ведомство выступает за создание максимально удобного и прозрачного налогового режима для самозанятых. В основу налогового режима ляжет цифровая платформа. При этом гражданин должен совершать только один платеж: в него включается взнос в ОМС. «Соответствующие договоренности достигнуты с налоговой службой. В следующем году эта модель будет протестирована в пилотных регионах», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.