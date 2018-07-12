Госкорпорация «Ростех» и Новикомбанк запускают совместный проект – социально-платежная карта работника.

Социально-платежная карта предназначена как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников «Ростеха». Она выпускается с транспортным приложением «Тройка». Все социально-платежные карты имеют статус премиальных и эмитируются Новикомбанком на базе национальной платежной системы «Мир», говорится в сообщении кредитной организации.

Держатели карты смогут принять участие в программе лояльности «Привет МИР», предполагающей возврат от 3% до 20% от суммы покупки и получить скидки на поездки в столичном общественном транспорте и в магазинах-партнерах. Также будут доступны специальные банковские продукты и услуги партнеров госкорпорации, работающих в таких сферах, как страхование, медицина и отдых.