Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и компания «Цитадель» учредили научно-производственную компанию «Криптонит», которая займется созданием гражданских ИТ-продуктов на базе военных разработок в области информационной безопасности. Начальные инвестиции в создание СП составят более 4 млрд рублей.

НПК «Криптонит» будет заниматься криптографией и квантовыми вычислениями, машинным обучением и хранилищем больших данных, безопасностю решений на основе технологии блокчейн, телекоммуникационными стандартами и их безопасностью, говорится в сообщении госкорпорации .

Основной задачей предприятия станет привлечение инвестиций для коммерциализации наработок оборонной промышленности и развитие области информационной безопасности и работы с большими данными в России.

«Криптонит» будет базироваться на территории концерна «Автоматика». Для этого часть его помещений в Москве будет полностью реконструирована.