Общая потеря гражданами РФ инвестиционного дохода при досрочной (чаще одного раза в пять лет) смене негосударственного пенсионного фонда по итогам переходной кампании 2015—2017 годов составила 82 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике аудитор Счетной палаты Владимир Катренко, передает ТАСС.

«В целом по итогам переходных кампаний 2015—2017 годов при досрочном переходе граждане потеряли более 82 миллиардов рублей (инвестиционного дохода. — Прим. ТАСС)», — рассказал он.

Как показала проверка Счетной палаты, потеря дохода одного человека может достигать 500 тыс. рублей, добавил аудитор.

Одной из основных проблем пенсионного рынка являются переводы граждан из одного НПФ в другой без их согласия, часто это происходит в результате недобросовестных действий агентов НПФ (конкуренция НПФ за клиента обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений).

При этом если переход из фонда в фонд осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. В 2017 году число досрочных заявлений составило 4,89 млн — 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений. В 2018 году ЦБ снова фиксировал всплеск жалоб на перевод пенсионных накоплений без согласия гражданина, говорил ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

В 2017 году около 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в НПФ, 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой, 76 тыс. граждан вернулись из НПФ, сообщал в конце марта ПФР.



Госдума 3 апреля приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий информирование граждан о потере инвестдохода при переводе пенсионных накоплений.